Типы окон

Раздвижные окна

Раздвижные окна
Раздвижные окна

Конструкция состоит из подвижной рамы, отличается несложным монтажом окон купе. Стеклопакет актуален для загородных домов, коттеджей и квартир. Долговечный, практичный, стильный вариант.

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Распашные окна

Распашные окна
Распашные окна

Распашные окна используются для организации в квартирах, офиса, домах. Намного теплее пластиковых за счет использования терморазрыва. Позволяют создать индивидуальный стиль помещения.

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Глухие окна

Глухие окна
Глухие окна

Обладают повышенной пропускной способностью, не снижают интенсивность естественного света. Долговечны, просты в эксплуатации при невысокой стоимости глухих окон из алюминиевого профиля. Способствуют сохранению тепла в помещении.

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Холодные окна

Холодные окна
Холодные окна

Стеклопакет из холодного профиля – хороший вариант для остекления веранд, террас, зимних садов. Упрощенная конструкция позволяет выполнить окно любого размера и формы. Эстетичность и долговечность - основные плюсы.

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Теплые окна

Теплые окна
Теплые окна

Используются для организации в помещении круглогодичного пользования. Устойчивы к низким температурам. Прекрасно сохраняют тепло в доме, поддерживают микроклимат. В компании действует невысокая стоимость теплого алюминиевого окна.

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Окна на балкон

Окна на балкон
Окна на балкон

Остекление балкона – хорошая возможность увеличить жилую площадь. Конструкция обеспечивает сохранность тепла, защищает от ветра и снега. Отличается повышенным шумоподавлением. Актуальна для городских жителей.

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Панорамные окна

Панорамные окна
Панорамные окна

Востребованы для установки в загородных домах, частных коттеджах и квартирах на высоких этажах. Хорошо пропускают свет и подавляют внешний шум. Преображают вид комнаты, визуально расширяя его.

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Частые вопросы

Да, уникальная конструкция алюминиевого профиля предусматривает ее установку зимой. Но, в этом вопросе есть свои нюансы. При внешней температуре воздуха ниже -10 монтаж стеклопакета не проводится. Это связано с тем, что пена просто не расширится и профиль не будет надежно закреплен. Монтажные работы можно проводить и при -15, но в случае, если помещение отапливается. Установку конструкции проводят только профессиональные альпинисты, снаряженные обмундированием и системой защиты от падения, которые знают, как вести себя при сильном ветре или снегопаде.

Да, производитель алюминиевых профилей со стеклопакетом предусматривает постмонтажную покраску конструкции. И это – одно из базовых преимуществ профилей из алюминия, которое отличает их от других видов материала. Каркас можно покрасить декоративной краской любого цвета. Финальная обработка алюминиевых стеклопакетов включает в себя окрашивание порошковым, полимерным составом. Он обеспечивает сохранность и яркость цвета, а также стойкость краски. Цвет можно подобрать в каталоге компании.

Профиль из алюминия достаточно прочный, выдерживает большие нагрузки. Стеклопакет быстро нагревается под действием температуры и так же быстро остывает. В отличие от пластиковых конструкций наиболее устойчив к коррозиям, воздействию растворителей, кислот и других химикатов. Конструкция не токсична, не влияет на здоровье и состояние человека. Для установки алюминиевой конструкции необходимы только монтажная пена. В то время как для пластиковых нужны подготовительные работы: установка распорок, использование цемента и других скрепляющих составов.

Конечно, как и любая другая конструкция алюминиевый профиль требует очищения. Алюминий – это безопасный и безвредный материал. При должном уходе он прослужит не одно десятилетие. В отличие от других материалов его не нужно зачищать, подкрашивать. Для очистки обычно используют силиконовые растворы. Отлично подходит обычная мыльная вода или спиртовой состав. Для маскировки с мелкими царапинами используют алюминиевую смолу. Нежелательно применять абразивы и щелочные химикаты. Часто мыть окна не нужно, для поддержания чистоты достаточно 1-2 раз в год.

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Выбираем окна из алюминия

Алюминиевые окнаОстекление обеспечивает сохранность тепла. Стеклопакет защищает от внешнего шума. Улучшает внешний вид комнаты. Производители предлагают разные профили. Популярностью пользуются алюминиевые конструкции.

Система позволяет создавать окна любого типа и размера. Ремонтопригодность – еще одно преимущество. Стеклопакет собирают из деталей с помощью винтов и уголков. Алюминий – прочный и долговечный материал. Имеет срок эксплуатации до 50 лет. Другие плюсы:

  • выгодная цена алюминиевых окон за м2;
  • гипоаллергенность;
  • простой монтаж;
  • влагоустойчивость.

Алюминиевый профиль не горит и не плавится.

Особенности алюминиевых окон

Купить алюминиевые окна в Нижнем Новгороде можно в «Alum-Pro». Конструкция позволяет создать стильное оформление оконного проема. Профиль со стеклопакетом дополняет дизайн помещения. Способность принимать любую форму расширяет возможности дизайнеров. Профиль создает эстетический вид здания. Завершает работу архитекторов.

Отличия холодного и теплого остекления

«Алюм-Про» предлагает теплое и холодное остекление от производителя. Первый вариант имеет широкую область использования. Предназначен для установки в квартирах с обогревом. Актуален для коттеджей и частных домов. Холодный тип используют в неотапливаемых комнатах - на балконах, лоджиях, верандах. Стекло в этом случае может быть тонированным, матовым, прозрачным.

Нюансы установки панорамных конструкций

Алюминиевые окна в полПанорамные окна преображают вид помещения. Такой вариант актуален для квартир на верхних этажах. Он визуально расширят пространство. Хорошо пропускает свет. Обеспечивает шумоподавление. Установка проводится профессионалами и включает этапы:

  • очищение проема;
  • оформление монтажного шва;
  • установка стеклопакета;
  • регулировка.

Специфика остекления в пол

Установка теплых алюминиевых окон в пол на балконе возможно в нескольких случаях. Если за окном прекрасные виды. Владельцы квартир на последних этажах также могут себе позволить такой тип окон. Актуален этот способ и для частных коттеджей. А в комнатах с узким балконом установка профиля визуально увеличит пространство.

Процесс монтажа раздвижных окон на балконе

Установка алюминиевых оконРаздвижные алюминиевые конструкции позволяют оригинально организовать пространство. Для установки не нужны откидывающиеся створки. Наши мастера подберут профиль для долговечного использования. Это гарантирует плавное открывание и закрывание. После монтажа раздвижных оконных конструкций для балкона в комнате не будет сквозняков. Заказать изготовление раздвижных алюминиевых окон можно по телефону.

Отзывы
Хочу выразить благодарность всей команде Алюм-Про. Профессиональный подход к изготовлению окна и монтажу. Заказывал осенью остекление лоджии длиной 6 метров. Оставил на сайте заявку, бригада была у меня уже на следующий день. Сами все замерили, записали что нужно, назначили день установки окна. Работу выполнили качественно и быстро. Отдельное спасибо за то, что собрали и увезли весь мусор после монтажа. В квартире стало заметно теплее и уютнее.
Филатов Валерий
5
Большое спасибо за качество, хорошую цену и оперативность. Обращалась в компанию за остеклением алюминиевым профилем в загородном доме. До этого стояли старенькие деревянные окна, которые давно нужно было сменить. В Алюм-Про действительно работа под ключ. Отдельная благодарность замерщику – парень молодец, приехал, замерил, еще и проконсультировал по типам профилей. Подсказал, что лучше для нашего дома выбрать. Монтаж провели быстро и чисто. Будем обращаться еще.
Елена
5
Заказывал в Alum-Pro остекление всего коттеджа. Нужно было поставить окна на балкон и два окна на первом этаже. Думал, зимой это будет сделать сложно, но ребята профессионалы сделали все на высшем уровне. Сначала бригада приехала для замеров, потом для монтажа. Взяли под контроль весь процесс, сами убрали мусор, увезли все лишнее. Оставили только красивые, теплые окна. Спасибо!
Александр Евгеньевич
5
Коллега по работе порекомендовал Алюм-Про как хорошую компанию по остеклению. Мы доделывали ремонт офисного здания, оставалось поставить окна. Обратился к ребятам, сразу проконсультировали, подсказали какой профиль лучше подобрать, какие есть нюансы. Оперативно замерили и также быстро установили 5 окон офисного здания. Теперь в кабинетах тепло, никакого запах стройки и шума с улицы. Работаем в комфорте. Спасибо за профессионализм.
Малютин Егор
5
Другие услуги
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Мы сами изготавливаем конструкции из алюминия. Заказывая изделия у нас вы не платите перекупщикам и посредникам, соответственно экономите бюджет вашего остекления.
Качество конструкций
Осуществляем жесткий технический контроль каждой изготовленной конструкции. Вы гарантировано получаете изделия высокого качества, которые будут служить вам долгое время.
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Мы работаем "под ключ" от замеров на вашем объекте до монтажа изготовленных конструкций. Делая заказ в нашей компании вы сразу все получаете в одном месте, не тратите время и нервы на поиск подрядчиков.
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Оказываем услуги по всей Нижегородской области.

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