Остекление обеспечивает сохранность тепла. Стеклопакет защищает от внешнего шума. Улучшает внешний вид комнаты. Производители предлагают разные профили. Популярностью пользуются алюминиевые конструкции.

Система позволяет создавать окна любого типа и размера. Ремонтопригодность – еще одно преимущество. Стеклопакет собирают из деталей с помощью винтов и уголков. Алюминий – прочный и долговечный материал. Имеет срок эксплуатации до 50 лет. Другие плюсы:

выгодная цена алюминиевых окон за м2;

гипоаллергенность;

простой монтаж;

влагоустойчивость.

Алюминиевый профиль не горит и не плавится.

Особенности алюминиевых окон

Купить алюминиевые окна в Нижнем Новгороде можно в «Alum-Pro». Конструкция позволяет создать стильное оформление оконного проема. Профиль со стеклопакетом дополняет дизайн помещения. Способность принимать любую форму расширяет возможности дизайнеров. Профиль создает эстетический вид здания. Завершает работу архитекторов.

Отличия холодного и теплого остекления

«Алюм-Про» предлагает теплое и холодное остекление от производителя. Первый вариант имеет широкую область использования. Предназначен для установки в квартирах с обогревом. Актуален для коттеджей и частных домов. Холодный тип используют в неотапливаемых комнатах - на балконах, лоджиях, верандах. Стекло в этом случае может быть тонированным, матовым, прозрачным.

Нюансы установки панорамных конструкций

Панорамные окна преображают вид помещения. Такой вариант актуален для квартир на верхних этажах. Он визуально расширят пространство. Хорошо пропускает свет. Обеспечивает шумоподавление. Установка проводится профессионалами и включает этапы:

очищение проема;

оформление монтажного шва;

установка стеклопакета;

регулировка.

Специфика остекления в пол

Установка теплых алюминиевых окон в пол на балконе возможно в нескольких случаях. Если за окном прекрасные виды. Владельцы квартир на последних этажах также могут себе позволить такой тип окон. Актуален этот способ и для частных коттеджей. А в комнатах с узким балконом установка профиля визуально увеличит пространство.

Процесс монтажа раздвижных окон на балконе

Раздвижные алюминиевые конструкции позволяют оригинально организовать пространство. Для установки не нужны откидывающиеся створки. Наши мастера подберут профиль для долговечного использования. Это гарантирует плавное открывание и закрывание. После монтажа раздвижных оконных конструкций для балкона в комнате не будет сквозняков. Заказать изготовление раздвижных алюминиевых окон можно по телефону.