Да, уникальная конструкция алюминиевого профиля предусматривает ее установку зимой. Но, в этом вопросе есть свои нюансы. При внешней температуре воздуха ниже -10 монтаж стеклопакета не проводится. Это связано с тем, что пена просто не расширится и профиль не будет надежно закреплен. Монтажные работы можно проводить и при -15, но в случае, если помещение отапливается. Установку конструкции проводят только профессиональные альпинисты, снаряженные обмундированием и системой защиты от падения, которые знают, как вести себя при сильном ветре или снегопаде.